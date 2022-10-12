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Malatya'da denetimli serbestlik hükümlüleri için kütüphane ve sosyal market açıldı

12.10.2022 13:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütüphaneye 2017'de trafik kazasında hayatını kaybeden Şehit Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in adı verildi

Malatya'da denetimli serbestlik altında bulunan hükümlülerin boş zamanlarında kitap okumaları ve ayni ihtiyaçlarını gidermeleri amacıyla kütüphane ve sosyal market açıldı.

Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğü ile Çocuk Hizmetleri Bürosunun işbirliğiyle müdürlük bünyesinde açılışı yapılan kütüphaneye 2017'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Şehit Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in adı verildi.

Hükümlülerin kitap okuma alışkanlığını kazanmaları amacıyla kurulan ve 2 bin 300 kitabın yer aldığı kütüphanede hükümlüler hem kitap okuyabilecek hem de okumak istedikleri kitabı 15 günlüğüne ödünç alabilecek.

Çeşitli kıyafetlerin bulunduğu sosyal markette ise hükümlülerin ayni ihtiyaçları karşılanacak.

Kütüphane ve sosyal marketin açılışına, Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Denetimli Serbestlik Müdürü Mehmet Ali Kara ile Gençlik, Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan ile ilgililer katıldı.

Başsavcı Savran ve beraberindekiler açılışın ardından kütüphane ve sosyal market ile yükümlülerin ürettiği ahşap boyama ve alçı dekoratif çalışmalarının yer aldığı sergiyi gezdi.

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