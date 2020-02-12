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Malatya’da deprem hasar tespit ekibinin sayısı arttırıldı

MALATYA HABERLERİ  | 12.02.2020 16:47 | Son Güncelleme

Malatya’da deprem hasar tespiti yapan ekibin sayısı arttırıldı.Malatya valiliği’nden alınan bilgiye göre, 11 Şubat itibariyle, Malatya’da deprem hasar tespiti için 91 ekipte 184 teknik personel ile sahada çalışmalar devam edilirken, bu rakam 12 Şubat itibariyle, hasar tespiti için 100 ekipte 200 teknik personele çıkarıldı.Bu arada, 25 Ocak’tan itibaren Malatya’nın Doğanyol, Pütürge, Battalgazi ve Kale ilçelerinde sıcak yemek dağıtımı yapıldığı ifade edilip, bugün itibariyle Doğanyol, Pütürge İlçelerinde sıcak yemek dağıtımı devam ettiği vurgulandı..Çadır kurma işlemlerinde da, 347 jandarma personeli, 70 AFAD ekibi ve 231 köy koruyucusu görevlendirildiği kaydedildi.

Malatya’da deprem hasar tespit ekibinin sayısı arttırıldı

Malatya’da deprem hasar tespiti yapan ekibin sayısı arttırıldı.
Malatya valiliği’nden alınan bilgiye göre, 11 Şubat itibariyle, Malatya’da deprem hasar tespiti için 91 ekipte 184 teknik personel ile sahada çalışmalar devam edilirken, bu rakam 12 Şubat itibariyle, hasar tespiti için 100 ekipte 200 teknik personele çıkarıldı.
Bu arada, 25 Ocak’tan itibaren Malatya’nın Doğanyol, Pütürge, Battalgazi ve Kale ilçelerinde sıcak yemek dağıtımı yapıldığı ifade edilip, bugün itibariyle Doğanyol, Pütürge İlçelerinde sıcak yemek dağıtımı devam ettiği vurgulandı..
Çadır kurma işlemlerinde da, 347 jandarma personeli, 70 AFAD ekibi ve 231 köy koruyucusu görevlendirildiği kaydedildi.

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İmsak
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Öğle
12:46
İkindi
15:40
Akşam
18:07
Yatsı
19:24

Malatya Nöbetçi Eczaneler12 Şubat Çarşamba

Annem Eczanesi
Merkez
Cerrahpaşa Eczanesi
Merkez
Pınar Eczanesi
Merkez
Şifa Gül Eczanesi
Merkez
Şireli Eczanesi
Merkez
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