Malatya’da deprem hasar tespit ekibinin sayısı arttırıldı

Malatya’da deprem hasar tespiti yapan ekibin sayısı arttırıldı.

Malatya valiliği’nden alınan bilgiye göre, 11 Şubat itibariyle, Malatya’da deprem hasar tespiti için 91 ekipte 184 teknik personel ile sahada çalışmalar devam edilirken, bu rakam 12 Şubat itibariyle, hasar tespiti için 100 ekipte 200 teknik personele çıkarıldı.

Bu arada, 25 Ocak’tan itibaren Malatya’nın Doğanyol, Pütürge, Battalgazi ve Kale ilçelerinde sıcak yemek dağıtımı yapıldığı ifade edilip, bugün itibariyle Doğanyol, Pütürge İlçelerinde sıcak yemek dağıtımı devam ettiği vurgulandı..

Çadır kurma işlemlerinde da, 347 jandarma personeli, 70 AFAD ekibi ve 231 köy koruyucusu görevlendirildiği kaydedildi.

