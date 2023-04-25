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Malatya’da deprem konutları yükseliyor

25.04.2023 08:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’taki depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya’da, 9 bin 664 kalıcı konutun yapım süreci başladı.

Malatya’da deprem konutları yükseliyor

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, TOKİ tarafından inşa süreci başlatılan konut alanlarında incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Battalgazi ilçesine bağlı Bahçebaşı Mahallesi’nde 3. etapta 474 konutun inşaatının devam ettiği alanda açıklama yapan Çalık, kentte deprem felaketi sonrasında Battalgazi, Akçadağ, Yazıhan, Yeşilyurt ve Doğanşehir ilçelerinde belirlenen alanlarda depremzedeler için konutların yapım çalışmalarının başladığını, temelleri atılan konutların şehrin birçok yerinde zemin artı 3-4 katı geçmeyecek şekilde yükseldiğini belirtti.

Bahçebaşı Mahallesi’nde ihalesi yapılan konutların temellerinin de atıldığını dile getiren Milletvekili Çalık, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza bağlı TOKİ tarafından Bahçebaşı Mahallesi dediğimiz Gelinciktepe bölgesinde bugüne kadar 3 etap halinde toplamda 1799 çok katlı afet konutun ihalesi gerçekleştirildi, temelleri atıldı, hızlı bir şekilde inşaatlar yükseliyor. En geç 2024 yılının Ocak ayında hak sahiplerine teslim edilecek. 6 Şubat depremi sonrasında Malatya’mızda şu ana kadar 6 bin 864 çok katlı kalıcı konutun yapım sürecini başlattık. 2 bin 800 köy konutunun ihale sürecini başlattık. Malatya’da 70 bin konut ve 25 bin 344 köy evi inşa etmeyi planladık" dedi.

Milletvekili Çalık daha sonra Battalgazi ilçesi Şehit Fevzi Mahallesi’nde kentsel dönüşüm kapsamında 679 konut ve 18 iş yerinin yapımının devam ettiği alanlarda incelemede bulundu.

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