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Malatya'da depremde yıkılan binalara ilişkin tutuklu sayısı 33'e yükseldi

02.03.2023 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalar kapsamında gözaltına alınanların sayısı 82'ye, tutuklananların sayısı 33'e yükseldi.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Deprem Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 85 şüpheliden 82'si gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 33'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 44'ü adli kontrol şartıyla, 10'u ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Malatya'da Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalar kapsamında 61 şüpheli gözaltına alınmış, 28 zanlı tutuklanmıştı.

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