Malatya’da depremzedeler çadır kentte hayata tutunuyor

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ila 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin vurduğu Malatya’da depremin yaraları sarılıyor. AFAD tarafından kentin bir çok noktasına çadır kentler kurulurken, depremzedeler zor geçen kış şartlarında ayakta durmaya çalışıyor.

Battalgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Köprüağzı Caddesi üzerinde AFAD tarafından kurulan yaklaşık 200 çadırda barınmaya çalışan depremzedelere üç öğün yemeğin yanı sıra, yakacak, battaniye, kışlık kıyafet yardımları da yapılıyor. Psikoteknik ekiplerinin de çocuklarla yakından ilgilenerek yaşadıkları travmayı unutturmaya çalıştığı bölgede, gezici kütüphanelerde okul öncesi öğretmenleri, kütüphane personeli ve tiyatro eğitmenleriyle depremzedelere hizmet veriliyor.

Depremde evi hasar gören Mehmet Pala ailesiyle birlikte yerleştirildiği çadır kentte her türlü ihtiyaçlarının karşılandığını ancak deprem korkusunu henüz atlatamadıklarını söyledi. Özlem Pala ise “Çadırda 14-15 kişi yaşıyoruz. Evimiz 4’üncü katta idi aşağı inene kadar çok korkular yaşadık ve hala o korkuyu atlatamadık. Çadır soğuk ama odun bol yakıt sorunumuz yok Allah devletimizden razı olsun” dedi.

Çadır kentte yaşayan bir başka depremzede Şevval Gezgin de, ”Deprem de evimiz hasar gördü. 10 katlı bir binanın 5’inci katında yaşıyorduk. Deprem anında evimiz sallandı, avizeler üzerimize düştü çok şükür bir şey olmadan dışarı çıktık şimdi buradayız ve ayaktayız herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

