Aydın Valisi Aksoy Malatya' da depremzedelerle bayramlaştı

Aksoy, Ramazan Bayramı dolayısıyla ilçedeki yurtlarda kalan depremzedelerle bir araya geldi, çocuklara oyuncak hediye etti.

Zor günlerin el ele verilerek aşılacağını belirten Aksoy, "Büyük bir deprem yaşandı, 50 binden fazla insanımız hayatını kaybetti. Ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifalar diliyoruz. Geniş bir alanda afet oldu, yüzyılın afetini yaşadık. Devletimiz çok güçlü, milletimizle el ele vererek acıları en hafife indirmek için çalıştı." dedi.

Türkiye'nin bir daha böyle afet yaşamaması temennisinde bulunan Aksoy, şehit ailelerini ve gazileri ziyaret etti, bayramdan sonra 250 ailenin yerleştirileceği konteyner kentte incelemelerde bulundu.

Vali Aksoy'a temasları sırasında, Darende Kaymakamı Ökkeş Safa Türkoğlu ve Belediye Başkanı İsa Özkan eşlik etti.

