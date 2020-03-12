YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Malatya'da devrilen kamyonetin sürücüsü öldü

Malatya'da devrilen kamyonetin sürücüsü öldü

MALATYA HABERLERİ  | 12.03.2020 12:03 | Son Güncelleme

Malatya'da devrilen kamyonetin sürücüsü öldü

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

Mahmut Gürbüz (45) idaresindeki 44 KC 756 plakalı kamyonet, merkez Yeşilyurt ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine, polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Gürbüz'ün kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Sürücünün cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığına gönderildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Orada birçok sır ve iz var' 'Orada birçok sır ve iz var'
Ürküten tahmin: Minimum 7,2!Ürküten tahmin: Minimum 7,2!
Anahtar Kelimeler:
devrildi Kamyonet Mahmut Gürbüz Malatya ölü Trafik Kazası

En Çok Okunan Yerel Haberler

Uşak'ta devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Uşak'ta devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Evin çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu

Evin çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu

14 yaşındaki Sevde’ye gözyaşlarıyla veda

14 yaşındaki Sevde’ye gözyaşlarıyla veda

Eskişehir’de okullar koronaya karşı dezenfekte yapıldı

Eskişehir’de okullar koronaya karşı dezenfekte yapıldı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da ikinci Mehmet Özdilek dönemi

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da ikinci Mehmet Özdilek dönemi

(Özel) Tatvan’daki kaza anı kamerada

(Özel) Tatvan’daki kaza anı kamerada

Malatya Namaz Vakitleri 12 Mart Perşembe

İmsak
05:15
Sabah
06:35
Öğle
12:41
İkindi
16:01
Akşam
18:38
Yatsı
19:53

Malatya Nöbetçi Eczaneler12 Mart Perşembe

Ceren Eczanesi
Merkez
Damla Eczanesi
Merkez
Nurettin Tay Eczanesi
Merkez
Yeni Somuncubaba Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Malatya'da polisten uygulama noktasında sürücülere sucuk ekmek ikramı

Malatya'da polisten uygulama noktasında sürücülere sucuk ekmek ikramı

Emniyet Başmüfettişi Sula’nın konferansı ilgi gördü

Emniyet Başmüfettişi Sula’nın konferansı ilgi gördü

Başkan Çınar, Yeşil Yaka konutlarındaki çalışmaları inceledi

Başkan Çınar, Yeşil Yaka konutlarındaki çalışmaları inceledi

Şehit mezarındaki Türk Bayrağı’na Jandarma hassasiyeti

Şehit mezarındaki Türk Bayrağı’na Jandarma hassasiyeti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.