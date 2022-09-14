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Malatya'da dikenli tellere takılan köpeği itfaiye kurtardı

14.09.2022 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da dikenli tellere takılan köpeği itfaiye kurtardı

Malatya'da bir bahçedeki dikenli tellere takılan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesi Barguzu Caddesi'ndeki bir bahçeye girmeye çalışan sahipsiz köpek, dikenli tellere takıldı.

Köpeği gören bir vatandaşın ihbarıyla bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, demir kesme makasıyla köpeğin vücuduna takılan telleri kesti.

Dikenli telden kurtarılan köpek, bir süre yerde hareketsiz durmasının ardından ayağa kalkarak bahçeden uzaklaştı.

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