Malatya’da dilenci operasyonu

Malatya’da zabıta ekipleri kentin yoğun bölgesindeki belli noktalarda ve cami önlerinde vatandaşların duygularını sömürerek dilenenlere karşı operasyon düzenledi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine, dilencilere yönelik operasyonlarını da hız kesmeden sürdürüyor. Özellikle yaya trafiğinin yoğun olduğu kent merkezi, cami ve hastane önlerinde vatandaşların duygularını sömürerek dilencilik yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. Zabıta Daire Başkanlığı’na götürülen dilencilerin önce kimlik sorgulamaları yapıldı. Daha sonra üzerlerinden çıkan paralar sayıldı. Kabahatler Kanunu’na göre haklarında cezai işlem uygulanan dilencilerin üzerinden çıkan paralara el konuldu.

Kaldırım işgalleri, seyyar satıcılar ve dilencilere yönelik operasyonların periyodik olarak devam edeceği belirtildi.



