YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Malatya'da dili boğazına kaçan futbolcu hastaneye kaldırıldı

Malatya'da dili boğazına kaçan futbolcu hastaneye kaldırıldı

14.11.2021 17:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da dili boğazına kaçan futbolcu hastaneye kaldırıldı

Malatya'da maç sırasında dili boğazına kaçan futbolcu, hastaneye kaldırıldı.

TFF Bölgesel Amatör Lig 3. Bölge 1.Grup'ta Malatya İdmanyurdu, sahasında Malatya Darendespor ile karşılaştı.

Yeşiltepe Spor Kompleksi 1 nolu sahada oynanan maçın 78. dakikasında Malatya İdmanyurdu oyuncusu Osman Doğru, rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrası dilinin boğazına kaçması sonucu nefessiz kalarak yere düştü.

Oyuncuya ilk müdahale saha içinde yapılırken, futbolcu ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hasta Hastanesi'ne kaldırıldı.

Futbolcunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Karşılaşma Malatya İdmanyurdu'nun 4-2'lik galibiyetiyle sona erdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Pazarda korkunç anlar! Bıçaklandı, tekme ve yumruklarla dövüldüPazarda korkunç anlar! Bıçaklandı, tekme ve yumruklarla dövüldü
PARTNER İki kez evlenmişti! İşte ünlü şarkıcının kızı İki kez evlenmişti! İşte ünlü şarkıcının kızı
Malatya'da evin mutfağında çıkan yangın söndürüldüMalatya'da evin mutfağında çıkan yangın söndürüldü
Anahtar Kelimeler:
Malatya

Malatya Namaz Vakitleri 14 Kasım Pazar

İmsak
05:36
Sabah
07:00
Öğle
12:16
İkindi
14:59
Akşam
17:22
Yatsı
18:42

Malatya Nöbetçi Eczaneler14 Kasım Pazar

Malatya Büyük Eczanesi
Merkez
Malatya Eczanesi
Merkez
Rehber Eczanesi
Merkez
Sena Eczanesi
Merkez
Zuhal Eczanesi
Merkez
Malatya Büyük Eczanesi
Merkez
Malatya Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Malatya ECZANELER
Malatya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Beşiktaş Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Tekirdağ'da ambulans ile kamyonun çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı

Tekirdağ'da ambulans ile kamyonun çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Trabzonspor maçını değerlendirdi:

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Trabzonspor maçını değerlendirdi:

Milli Eğitim Bakanlığınca açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim lisesi sınavlarının 4 Aralık'tan 10 Aralık'a kadar çevrim içi yapılması kararı alındı.

Milli Eğitim Bakanlığınca açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim lisesi sınavlarının 4 Aralık'tan 10 Aralık'a kadar çevrim içi yapılması kararı alındı.

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.