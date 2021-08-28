Malatya'da direğe çarpan otomobil takla attı: 4 yaralı

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobilin takla atması sonucu 4 kişi yaralandı.

Vıssam Elassaad yönetimindeki 31 AN 075 plakalı otomobil, Malatya-Adana kara yolu Zerenler mevkisinde elektrik direğine çarparak takla attı.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Yeter, Nida (5), ve Muhammed Elassaad (8) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



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