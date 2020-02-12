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Malatya'da eğitime kar engeli

MALATYA HABERLERİ  | 12.02.2020 20:26 | Son Güncelleme

Malatya'da eğitime kar engeli

Malatya'da kar nedeniyle il genelinde eğitim öğretime yarın ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde devam eden kar yağışının meteorolojik verilere göre yarın akşam saatlerine kadar süreceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kar yağışı ve yollarda oluşan buzlanma nedeniyle öğrencilerimizin ile personelin sağlığı ve ulaşım güvenliğinin sağlanması amacıyla halen eğitime devam eden tüm ilçelerimizdeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarının, perşembe günü tatil edilmesine karar verilmiştir. Ayrıca kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan görevli personellerden hamile, engelli ve diyaliz hastaları ile kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri de bir gün süreyle idari izinli sayılacaklardır."

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Anahtar Kelimeler:
Kar Yağışı Malatya Tatil

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