Malatya’da ekmek denetimi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından, vatandaşların sağlığı ve güvenliği için denetimler yoğun bir şekilde sürdürülüyor.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler tarafından sürdürülen denetimler kapsamında pandemi kurallarına yönelik denetimlerin yanı sıra fırınlarda da rutin kontrollere devam ediliyor. Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürü Kemal Kargı, denetimlerde özellikle hijyen kuralları hassasiyetine dikkat ettiklerini söyledi. Zabıta Müdürü Kargı, 2020 yılında ise 2 binin üzerinde denetim gerçekleştirdiğini ifade ederek, “Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz ilimizde faaliyet gösteren fırınların ve unlu mamulleri satan işletmelerin denetimlerini yapıyoruz. Bu denetimler özellikle ruhsat, hijyen, ekmek gramaj gibi faktörlerdir. Ekiplerimiz 2020 yılından bu yana pandemi sürecinden dolayı yoğun bir çalışma temposuyla hareket etmektedirler. 2020 yılında fırınlarda ve unlu mamulleri işletmelerinde 2 binin üzerinde denetim yaptık. 2021 yılında da denetimlerimiz ekiplerimizce devam edecektir. Özellikle dezenfekte, maske, sosyal mesafe kurallarına uyulması için gerekli kontrolleri yaparak, halkımızın sağlıklı koşullarda üretilmiş ekmek yemesini sağlamaya devam edeceğiz” dedi.



