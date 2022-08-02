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Malatya'da elektrik akımına kapılan 3 yaşındaki çocuk öldü

02.08.2022 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da elektrik akımına kapılan 3 yaşındaki çocuk öldü

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde elektrik akımına kapılan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Kurtuşağı Mahallesi'ndeki evlerinin önünde oynayan Hiranur Dilek aydınlatma direğine teması sonucu henüz bilinmeyen nedenle elektrik akımına kapıldı.

Ağır yaralanan çocuk, ambulansla kaldırıldığı Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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