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Malatya’da elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti

13.06.2022 23:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya’da elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti

MALATYA ( AA) - Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi yaşamını yitirdi.

Erkenek Mahallesi'nde elektrik direğine tırmanan Halil Coşkun Turşak (53) akıma kapıldı.

Ağır yaralanan Turşak, kaldırıldığı Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesinde kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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