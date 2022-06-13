Malatya’da elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti

MALATYA ( AA) - Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi yaşamını yitirdi.

Erkenek Mahallesi'nde elektrik direğine tırmanan Halil Coşkun Turşak (53) akıma kapıldı.

Ağır yaralanan Turşak, kaldırıldığı Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesinde kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz