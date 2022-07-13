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Malatya'da elektrikli bisikletin yüksekten düşmesi sonucu 6 kişi yaralandı

13.07.2022 16:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da elektrikli bisikletin yüksekten düşmesi sonucu 6 kişi yaralandı

Malatya'da elektrikli bisikletin yüksekten düşmesi sonucu 6 kişi yaralandı

Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesinde, üç tekerlekli elektrikli bisikletin yoldan çıkarak yaklaşık 2,5 metre yüksekten düşmesi sonucu 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tarık Al Ali'nin (31) kullandığı üç tekerlekli elektrikli bisiklet, Hanımın Çiftliği Mahallesi Solmaz Caddesi üzerinde yoldan çıkarak yaklaşık 2,5 metre yüksekten bir bahçeye düştü.

Kazada, sürücü ile elektrikli bisikletteki Hasan Al Ali, (1), İsra Al Ali (5), Zeyneddin Al Ali (3), Zahra Al Houmada (28) ve Rahise Al Hassa (70) yaralandı.

Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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