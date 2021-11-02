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Malatya'da eşini bıçakla öldüren kişi tutuklandı

02.11.2021 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da eşini bıçakla öldüren kişi tutuklandı

Malatya'da tartıştığı eşini bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Battalgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Köprüağzı Caddesi'nde tartıştığı eşi Nursel Taşkın'ı (38) vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldüren İrfan Taşkın'ın (42) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Dün akşam çıkan tartışmada İrfan Taşkın, karısını bıçakla yaralamış, Nursel Taşkın kaldırıldığı Turgut Özal Tıp Merkezi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Zanlı ise polis ekiplerine teslim olmuştu.

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