YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Malatya’da ev yangını

Malatya’da ev yangını

MALATYA HABERLERİ  | 20.02.2020 10:16 | Son Güncelleme

Malatya’da bir evde çıkan yangına itfaiye ekipleri zamanında müdahale ederken, özürlü bir şahıs ise hafif yaralandı.Edinilen bilgiye göre Battalgazi ilçesi Zafer Mahallesi Saray Sokak üzerinde bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Malatya’da ev yangını

Malatya’da bir evde çıkan yangına itfaiye ekipleri zamanında müdahale ederken, özürlü bir şahıs ise hafif yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Battalgazi ilçesi Zafer Mahallesi Saray Sokak üzerinde bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine kısa sürede gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.
Evde ikamet eden özürlü bir vatandaşın odasında çıktığı öğrenilen yangın sonrası, itfaiye ekipleri tarafından evden çıkarılan şahsın hafif şekilde yaralandığı ve sağlık ekipleri tarafından müdahale edildiği belirtildi.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kaşlarını çatan da var, sürekli gülen de... Görenleri gülümseten pozlarKaşlarını çatan da var, sürekli gülen de... Görenleri gülümseten pozlar
Ürküten tahmin: Minimum 7,2!Ürküten tahmin: Minimum 7,2!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kars Belediyesi caddelerin karını temizliyor

Kars Belediyesi caddelerin karını temizliyor

Karın ağırlığını taşıyamayan ahırın çatısı çöktü: 3 büyükbaş hayvan telef oldu

Karın ağırlığını taşıyamayan ahırın çatısı çöktü: 3 büyükbaş hayvan telef oldu

Esenyurt'ta takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Esenyurt'ta takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Pienn’e yılın yenilikçi tasarım ödülü

Pienn’e yılın yenilikçi tasarım ödülü

Yardım tırları yola çıktı

Yardım tırları yola çıktı

Darıca Belediyesi’nde Muay Thai branşında eğitimler başladı

Darıca Belediyesi’nde Muay Thai branşında eğitimler başladı

Malatya Namaz Vakitleri 20 Şubat Perşembe

İmsak
05:44
Sabah
07:05
Öğle
12:46
İkindi
15:47
Akşam
18:16
Yatsı
19:32

Malatya Nöbetçi Eczaneler20 Şubat Perşembe

Betül Eczanesi
Merkez
Dönmez Eczanesi
Merkez
Işık Eczanesi
Merkez
Papatya Eczanesi
Merkez
Taşdemir Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kar en fazla çocukları sevindirdi, sürücüleri üzdü

Kar en fazla çocukları sevindirdi, sürücüleri üzdü

Pazarcı soğukta tezgah açmadı

Pazarcı soğukta tezgah açmadı

Depremzedeler, konteyner kente davet edildi

Depremzedeler, konteyner kente davet edildi

Yeni Malatyaspor taraftarından spor programına ve programcısına tepki

Yeni Malatyaspor taraftarından spor programına ve programcısına tepki

Meral Akşener'den depremzedelere ziyaret

Meral Akşener'den depremzedelere ziyaret

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.