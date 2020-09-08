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Malatya’da "Evden Çıkmayın" mesajı

MALATYA HABERLERİ  | 08.09.2020 11:26 | Son Güncelleme

Malatya’da yeni tip korona virüs (Covid-19) vakalarının artması üzerine, Vali Aydın Baruş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan tarafından mesajda, "Mecbur kalmadıkça 15 gün boyunca dışarı çıkmayalım" denildi.Malatya’da birçok vatandaşların telefonlarına, Vali Aydın Baruş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ortak imzasıyla gönderilen ortak mesajda, “Kıymetli hemşerilerimiz, sağlığınız bizim için çok önemlidir.

Malatya’da "Evden Çıkmayın" mesajı

Malatya’da yeni tip korona virüs (Covid-19) vakalarının artması üzerine, Vali Aydın Baruş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan tarafından mesajda, "Mecbur kalmadıkça 15 gün boyunca dışarı çıkmayalım" denildi.
Malatya’da birçok vatandaşların telefonlarına, Vali Aydın Baruş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ortak imzasıyla gönderilen ortak mesajda, “Kıymetli hemşerilerimiz, sağlığınız bizim için çok önemlidir. Kendinizin, ailenizin ve toplum sağlığı için lütfen mecbur kalmadıkça 15 gün boyunca dışarı çıkmayalım. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyalım” İfadelerine yer verildi.

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Malatya Namaz Vakitleri 8 Eylül Salı

İmsak
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Sabah
05:55
Öğle
12:29
İkindi
16:04
Akşam
18:54
Yatsı
20:12

Malatya Nöbetçi Eczaneler 8 Eylül Salı

Berat Eczanesi
Merkez
Bulvar Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Merkez
Ekin Eczanesi
Merkez
Zeki Saraç Eczanesi
Merkez
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