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Malatya’da evlere maske dağıtılıyor

MALATYA HABERLERİ  | 21.04.2020 17:23 | Son Güncelleme

Malatya Büyükşehir Belediyesinde görevli 200 ekip tarafından Malatya genelindeki hanelere maske dağıtımı devam ediyor.Korona virüs salgını sonrasında kurum ve kuruluşlara maske dağıtımı yapan Büyükşehir Belediyesi Malatya genelinde 170 bin haneye toplam 1 milyon 500 bin maske dağıtımı gerçekleştirecek.Dünya genelinde birçok ülkede maske sıkıntısı yaşanırken Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın girişimleri sonrasında Malatya genelinde, kamu kurum ve kuruluşlarına, Esnaflara ve son olarak her haneye ücretsiz olarak maske dağıtımı yapılıyor.Büyükşehir Belediyesi Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan 200 ayrı ekip ile maskeler vatandaşların evlerine ulaştırılıyorBüyükşehir Belediyesi 444 51 44, 153 ve 185 hattı ile vatandaşlardan gelen taleplerin değerlendirilmesi sonrası vatandaşların ihtiyacının giderilmesi sağlanıyor.Ekipler, ayrıca Ramazan ayının yaklaşmasından dolayı evlere imsakiye de bırakıyor.

Malatya’da evlere maske dağıtılıyor

Malatya Büyükşehir Belediyesinde görevli 200 ekip tarafından Malatya genelindeki hanelere maske dağıtımı devam ediyor.
Korona virüs salgını sonrasında kurum ve kuruluşlara maske dağıtımı yapan Büyükşehir Belediyesi Malatya genelinde 170 bin haneye toplam 1 milyon 500 bin maske dağıtımı gerçekleştirecek.
Dünya genelinde birçok ülkede maske sıkıntısı yaşanırken Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın girişimleri sonrasında Malatya genelinde, kamu kurum ve kuruluşlarına, Esnaflara ve son olarak her haneye ücretsiz olarak maske dağıtımı yapılıyor.
Büyükşehir Belediyesi Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan 200 ayrı ekip ile maskeler vatandaşların evlerine ulaştırılıyor
Büyükşehir Belediyesi 444 51 44, 153 ve 185 hattı ile vatandaşlardan gelen taleplerin değerlendirilmesi sonrası vatandaşların ihtiyacının giderilmesi sağlanıyor.
Ekipler, ayrıca Ramazan ayının yaklaşmasından dolayı evlere imsakiye de bırakıyor.

Malatya’da evlere maske dağıtılıyor

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Huzur Eczanesi
Merkez
Leyla Eczanesi
Merkez
Rehber Eczanesi
Merkez
Samet Eczanesi
Merkez
Yağmur Eczanesi
Merkez
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