YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Malatya’da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Malatya’da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

25.11.2022 07:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya’nın Pütürge ilçesinde hafif ticari aracın dere yatağına yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 19 yaşındaki genç hayatını kaybederken 1 kişi de ağır yaralandı.

Malatya’da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Pütürge ilçesine bağlı Ersele Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, U.C. (29) yönetimindeki 23 DN 577 plakalı hafif ticari araç olumsuz hava şartları nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak dere yatağına yuvarlandı. Kazada araç sürücüsü ile birlikte Polat Coşkun (19) yaralandı.

Çevredekilerin kazayı fark etmesinin ardından yapılan ihbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, Pütürge Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Polat Coşkun kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Malatya'da devrilen tırın sürücüsü yaralandıMalatya'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Şırnak, 14 milyona mal olan şehirlerarası terminaline kavuştuŞırnak, 14 milyona mal olan şehirlerarası terminaline kavuştu
Edirneli vatandaşlar Belediyeye ateş püskürdü: “Venedik değil, Edirne”Edirneli vatandaşlar Belediyeye ateş püskürdü: “Venedik değil, Edirne”
Anahtar Kelimeler:
Pütürge kaza

Malatya Namaz Vakitleri 25 Kasım Cuma

İmsak
05:45
Sabah
07:11
Öğle
12:19
İkindi
14:54
Akşam
17:16
Yatsı
18:36
Malatya ECZANELER
Malatya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İkisi de 'Evet' dedi! Aynı şeyi planladıklarından habersizlerdi

İkisi de 'Evet' dedi! Aynı şeyi planladıklarından habersizlerdi

En tatlı zehir! Çocuklara kesinlikle vermeyin

En tatlı zehir! Çocuklara kesinlikle vermeyin

Büyük indirimlerin son günü! Parfüm, saat ve gözlükte %50'ye varan indirimi kaçırmayın

Büyük indirimlerin son günü! Parfüm, saat ve gözlükte %50'ye varan indirimi kaçırmayın

Yenilikleri selamlama zamanı! Ne kadar hazırsın?

Yenilikleri selamlama zamanı! Ne kadar hazırsın?

Çırılçıplak kadınlar ve devasa sazanlarla dolu balıkçı takvimi!

Çırılçıplak kadınlar ve devasa sazanlarla dolu balıkçı takvimi!

Flaş fırsat: Under Armour ayakkabıda 500 TL indirim!

Flaş fırsat: Under Armour ayakkabıda 500 TL indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.