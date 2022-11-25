Malatya’da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Pütürge ilçesine bağlı Ersele Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, U.C. (29) yönetimindeki 23 DN 577 plakalı hafif ticari araç olumsuz hava şartları nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak dere yatağına yuvarlandı. Kazada araç sürücüsü ile birlikte Polat Coşkun (19) yaralandı.

Çevredekilerin kazayı fark etmesinin ardından yapılan ihbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, Pütürge Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Polat Coşkun kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



