Malatya'da FETÖ operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kentte FETÖ üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.



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