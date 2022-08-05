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Malatya'da FETÖ operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

05.08.2022 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da FETÖ operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kentte FETÖ üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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fetö Malatya jandarma

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