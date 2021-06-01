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Malatya'da FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 1'i muvazzaf 5 gözaltı

01.06.2021 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında da bir üsteğmen kentte yakalandı

Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 1'i muvazzaf 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ'nün TSK'daki mahrem yapılanması içerisinde ardışık aramaları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, haklarında gözaltına kararı verilen 1'i muvazzaf astsubay 5 şüpheli yakalandı.

Öte yandan, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında bir muvazzaf üsteğmen de kentte gözaltına alındı.

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fetö Gözaltı Malatya

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