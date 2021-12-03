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Malatya'da FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda 3 zanlı tutuklandı

03.12.2021 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda 3 zanlı tutuklandı

Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince firari FETÖ mensuplarının kaldığı belirlenen "gaybubet evlerine" yönelik operasyonda yakalanan, aralarında FETÖ'ye üye olma suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve meslekten ihraç edilen 1 binbaşı ile 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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