YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Malatya’da FETÖ’nün TSK’daki mahrem yapılanmasına operasyon: 7 gözaltı

Malatya’da FETÖ’nün TSK’daki mahrem yapılanmasına operasyon: 7 gözaltı

MALATYA HABERLERİ  | 14.02.2020 17:39 | Son Güncelleme

Malatya’da polis ekipleri tarafından FETÖ’nün TSK’daki mahrem yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ Silahlı Terör Örgütünün TSK mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen, 5 muvazzaf subay ve astsubay, 4 ihraç subay ve astsubay ile 2 kapatılan askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 11 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Malatya’da polis ekipleri tarafından FETÖ’nün TSK’daki mahrem yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ Silahlı Terör Örgütünün TSK mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen, 5 muvazzaf subay ve astsubay, 4 ihraç subay ve astsubay ile 2 kapatılan askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 11 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken adreslerinde bulunamayan 4 şüphelinin ise aranmasına devam edildiği bildirildi. Gözaltına alınan 7 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Bu fotoğrafların aslı hiç de bildiğimiz gibi değilmiş! Bu fotoğrafların aslı hiç de bildiğimiz gibi değilmiş!
Ürküten tahmin: Minimum 7,2!Ürküten tahmin: Minimum 7,2!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Vücuttaki lekelere dikkat

Vücuttaki lekelere dikkat

Hisarcık MYO mezunu genç işadamına hızlı büyüme ödülü

Hisarcık MYO mezunu genç işadamına hızlı büyüme ödülü

Terör örgütü propagandası yapan şahsa soruşturma

Terör örgütü propagandası yapan şahsa soruşturma

Hisarcık MYO mezunu genç işadamına hızlı büyüme ödülü

Hisarcık MYO mezunu genç işadamına hızlı büyüme ödülü

Ankara'daki kesik baş cinayeti aydınlatıldı

Ankara'daki kesik baş cinayeti aydınlatıldı

Yangın çıkan evde yanmamış halde iki Kur’an-ı Kerim bulundu

Yangın çıkan evde yanmamış halde iki Kur’an-ı Kerim bulundu

Malatya Namaz Vakitleri 14 Şubat Cuma

İmsak
05:51
Sabah
07:12
Öğle
12:46
İkindi
15:42
Akşam
18:09
Yatsı
19:26

Malatya Nöbetçi Eczaneler14 Şubat Cuma

Ferah Eczanesi
Merkez
Gül Eczanesi
Merkez
Lokman Eczanesi
Merkez
Tolga Eczanesi
Merkez
Yağmur Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.