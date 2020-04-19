Malatya’da fırıncılara maske dağıtıldı

Dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle önlemler ve tedbirler kapsamında Malatya’da fırıncı esnafına maske dağıtıldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri tarafından Malatya’daki fırıncı esnaflara korona virüs salgınından dolayı maske dağıtımı gerçekleştirildi.

Malatya Fırıncılar ve Unlu Maddeler İmalatçılar Odası Başkanı Mehmet Büyükelçi, fırıncı esnaflara maske dağıtımıyla ilgili yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a ve yetkililere maske dağıtımı için çok teşekkür ederek, “Büyükşehir Belediye Başkanımız her zaman fırıncıların yanında olmuştur, olmaya da devam ediyor” dedi. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nın Fırıncılardan Sorumlu Meclis Üyesi Orhan Barman ise korona virüs önlemleri kapsamında maske dağıtılmasıyla ilgili olarak “Fırıncı esnafı adına halkımızın ve fırıncılarımızın sağlığını düşünerek bizlere maske dağıtımı gerçekleştirdikleri için Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a ve Büyükşehir ekiplerine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Fırıncı esnafımızda hijyen kurallarına uyuyorlar. Dezenfekte malzemeleri bulunduruyorlar. Tüm esnafımız maskelerini kullanıyorlar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.



