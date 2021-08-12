Malatya'da gençleri Kovid-19 aşısına teşvik için kampanya başlatılacak

Malatya Valisi Aydın Baruş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kentte gençleri aşıya teşvik için kampanya düzenleyeceklerini belirtti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Baruş, Doğanşehir ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelen Baruş, Kovid-19 ile mücadelenin devam ettiğini, kentte ve Doğanşehir ilçesinde vaka sayılarının artışa geçtiğini belirtti.

Yazın insanların rahat ortamlarda bir araya gelmesi, bayram ziyaretleri ve düğünler vesilesiyle kalabalık ortamların oluşması nedeniyle bulaşıcılığın arttığına dikkati çeken Baruş, maske, mesafe ile hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini hatırlattı.

Malatya'nın aşılamada Türkiye ortalamasının altında olduğunu dile getiren Baruş, birinci doz aşılamanın kentte yüzde 64 civarında olduğunu, aşılamanın büyük önem taşıdığını belirtti.

Salgını durdurmanın, normal hayata dönmenin tek anahtarının aşı olduğuna vurgu yapan Baruş, "Dolayısıyla aşılama konusunda sizin farkındalığınız çok önemli. Buna inanmanız lazım, vatandaşımız arasında çok değişik dedikodular yaymaya çalışanlar, insanların dikkatini başka yöne çekmeye çalışanlar var buna dikkat etmemiz gerekiyor. Cumhurbaşkanımızdan başlamak üzere bütün devlet yetkileri ve bizler aşımızı olduk ve aşılama sayesinde ülkemizin birçok ilinde salgının yayılımı daha düşük seyrediyor. Dolayısıyla şu anda salgını durdurmanın en büyük en etkili yolu olan aşılamayı mutlaka artırmamız gerekiyor. " ifadelerini kullandı.

Vaka sayılarındaki artışla yoğun bakıma düşen insan sayılarının artmaya başladığının altını çizen Baruş, şunları kaydetti:

"Maalesef hayatını kaybeden insan sayımız da artmaya başladı. Bu kayıpların hesabını aşı yaptırmayanlar veremezler. Özellikle gençlerimizin aşılama oranı düşük ve onların aktif bir yaşam sürmeleri, toplum içerisinde çok da hareketli olmaları nedeniyle bu hastalığın yayılımına ciddi etki ediyorlar. Bu noktada gençlerimizin dikkatini çekelim. Önümüzdeki günlerde il genelinde bir kampanyamız olacak ve bunu ilçelerimize de duyuracağız. Sağlık Müdürlüğümüz, Büyükşehir Belediye Başkanlığımız ve Valiliğimiz koordinasyonunda gençlerimizi aşıya teşvik için bir kampanyamız olacak."

Baruş, daha sonra yapımı süren 100 yataklı devlet hastanesi, tadilatı bitmek üzere olan Aile Destek Merkezi ve Çığlık Mahallesi'nde yapımı devam eden ilk ve ortaokulu inceledi.

İncelemelerin ardından Baruş, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 2015 yılında bölücü terör örgütünün saldırısı sonucu şehit olan polis memuru Serdar Toprak ve Kuzey Irak'ta 2021 yılında Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda yaralanarak gazi olan astsubay Hasan Basri Mişe'nin ailelerini ziyaret etti.

