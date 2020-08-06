Malatya’da geniş çaplı su kesintisi

Malatya’da Cumartesi günü 52 mahallede 18 saat süreyle içme suyu kesintisi yapılacak.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi tarafından Kuyuönü içme suyu deposu isale hattı üzerine yapılan hidroelektrik santralinin bağlantı çalışmalarından dolayı 8 Ağustos 2020 Cumartesi günü 06:00 ile 24.00 saatleri arasında Malatya merkez ilçeler Battalgazi ve Yeşilyurt’a bağlı 52 mahallede suların kesileceğini duyurdu.

MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Kuyuönü içmesuyu deposu isale hattı üzerine Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapılan hidroelektrik santralinin bağlantı çalışmalarından dolayı 08.08.2020 Cumartesi günü saat 06:00 ile 24:00 saatleri arasında Battalgazi ve Yeşilyurt İlçelerimize bağlı bazı mahallerimizde su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşlarımızın her hangi bir sıkıntı yaşamaması için gerekli tedbirleri almaları hususunda kamuoyuna duyurulur” denildi.

Cumartesi günü 18 saat süreyle su kesintisi yapılacak mahalleler şunlar:

Battalgazi İlçesi: Alişar, Alacakapı, Bahçelievler, Boran, Bulgurlu, Dolamantepe, Hanımınçiftliği, Hasırcılar, Hatunsuyu, Kadıçayırı, Karabağlar, Karahan, Kemerköprü, Meydanbaşı, Serintepe, Toptaş, Toygar ve Yeni Mahalle.

Yeşilyurt İlçesi: Atatürk, Bentbaşı,Eski Sanayi Sitesi Özsan Sanayi Bölgesi, Cevatpaşa, Cumhuriyet, Çarmuzu, Çavuşoğlu, Çilesiz, Çukurdere, Dilek, Gazi, Hoca Ahmet Yesevi, İlyas, İnönü, İskender, Karakavak, Kaynarca, Kendirli, Kiltepe, Koşu, Koyunoğlu, Mahmutlu, Melekbaba, Merkez Fatih, Özalper, Samanköy, Seyran, Şeyh Bayram, Tecde, Topsöğüt, Turgut Özal, Yaka, Yeşilkaynak ve Zaviye.

