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Malatya’da gıda ve etiket denetimi

03.02.2021 15:33 | Son Güncelleme:
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Malatya’da gıda ve etiket denetimi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından, vatandaşların sağlığı ve güvenliği için gıda ve etiket denetimlerine yönelik çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor.Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler tarafından sürdürülen denetimler kapsamında pandemi kurallarına yönelik denetimlerin yanı sıra gıda da rutin kontrollerine devam ediliyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından, vatandaşların sağlığı ve güvenliği için gıda ve etiket denetimlerine yönelik çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor.
Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler tarafından sürdürülen denetimler kapsamında pandemi kurallarına yönelik denetimlerin yanı sıra gıda da rutin kontrollerine devam ediliyor. Gıda ve etiket kontrollerine yönelik bilgiler veren Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürü Kemal Kargı, "Denetimlerde hazır bulanan ekiplerimiz marketlerin denetimlerinde hijyen, maske, sosyal mesafe ve kasa ile reyon arasındaki etiket fiyat karşılaştırması gibi denetimleri gerçekleştiriyoruz. Covid-19 pandemi süreci ile birlikte ekiplerimiz rutin bir şekilde denetimlerimiz devam ediyor. Vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve gönül rahatlığı ile alışveriş yapabilmeleri için gerekli çalışmaları sürdüreceğiz” diye konuştu.

Malatya’da gıda ve etiket denetimi

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