YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Malatya’da göletlere 50 bin balık bırakıldı

Malatya’da göletlere 50 bin balık bırakıldı

MALATYA HABERLERİ  | 21.05.2020 14:14 | Son Güncelleme

Su kaynaklarının balıklandırılması amacıyla Malatya’da göletlere 50 bin yavru balık bırakıldıTarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında, Malatya’da göletlere yavru balık bırakılması faaliyetine, Malatya Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, İl Müdür Yardımcısı Ahmet Turan Karaca, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Abdullah Çelik ile teknik personeller katıldı.

Su kaynaklarının balıklandırılması amacıyla Malatya’da göletlere 50 bin yavru balık bırakıldı
Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında, Malatya’da göletlere yavru balık bırakılması faaliyetine, Malatya Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, İl Müdür Yardımcısı Ahmet Turan Karaca, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Abdullah Çelik ile teknik personeller katıldı. Malatya Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, su kaynaklarının balıklandırılması çalışması ile ilgili yaptığı açıklamada, "Antalya Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü tarafından üretilen sazan yavruları İlimiz Kuluncak ilçesi Sofular Göleti, Bicir Göleti, Akçadağ ilçesi Medik, Battalgazi ilçesi Orduzu Göleti, Battalgazi İlçesi Margap Göleti, Battalgazi ilçesi Yukarı Yaygın Göleti ve Hekimhan ilçesi Güzelyurt Göletine toplam 50 bin adet yavru balık bırakmış bulunmaktayız” dedi.
Su kaynaklarının balıklandırılmasının balık neslinin korunması için önemli katkı sağladığına dikkat çeken Macit, “ Bundan dolayı balık neslinin korunması ve gelecek nesillere canlı balık bırakılabilmesi için kaynakların kirletilmemesi ve bilinçsiz balık avcılığının önlenmesi konularında vatandaşlarımızın daha duyarlı olmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Fatih Erbakan'dan tartışma yaratan sözler! 'Kız çocukları...' Fatih Erbakan'dan tartışma yaratan sözler! 'Kız çocukları...'
Meral Akşener'den depremzedelere ziyaretMeral Akşener'den depremzedelere ziyaret
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Dengeli beslenme için sağlıklı atıştırmalıklar

Dengeli beslenme için sağlıklı atıştırmalıklar

Tarsus’ta asfalt çalışması

Tarsus’ta asfalt çalışması

Özhan’dan Bursa’ya bir şube daha

Özhan’dan Bursa’ya bir şube daha

Yalova’da devrilen forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti

Yalova’da devrilen forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti

Kargo şirketinde 50 kişi karantina altına alındı

Kargo şirketinde 50 kişi karantina altına alındı

Kırıkkale’de sokağa çıkma kısıtlaması toplantısı

Kırıkkale’de sokağa çıkma kısıtlaması toplantısı

Malatya Namaz Vakitleri 21 Mayıs Perşembe

İmsak
03:22
Sabah
05:04
Öğle
12:28
İkindi
16:20
Akşam
19:43
Yatsı
21:18

Malatya Nöbetçi Eczaneler21 Mayıs Perşembe

Gedik Eczanesi
Merkez
Hizmet Eczanesi
Merkez
Irmak Eczanesi
Merkez
Yeni Çare Eczanesi
Merkez
Zuhal Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Malatya’da yaşlılar ikinci kez sokağa çıktı

Malatya’da yaşlılar ikinci kez sokağa çıktı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

BtcTurk Yeni Malatyaspor topbaşı yaptı

BtcTurk Yeni Malatyaspor topbaşı yaptı

Malatya’da bir mahalle karantina altına alındı

Malatya’da bir mahalle karantina altına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.