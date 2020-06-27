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Malatya’da gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi

MALATYA HABERLERİ  | 27.06.2020 13:04 | Son Güncelleme

Malatya’da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda gümrük kaçağı çok sayıda ürün ele geçirildi.Malatya İl Emniyet Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde Malatya’da gümrük kaçağı ürün satışı yaptığı tespit edilen 2 işyerinde arama gerçekleştirildi.Yapılan aramalarda gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 21 adet cep telefonu, 25 kg nargile kömürü, 8 kg nargile tütünü, 11 paket pipo tütünü ile 39 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi.Şüpheli 2 şahıs hakkında ’5607 Sayılı Kanuna Muhalefet’ suçundan yasal işlem yapılırken ürünlere ise el konuldu.

Malatya’da gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi

Malatya’da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda gümrük kaçağı çok sayıda ürün ele geçirildi.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde Malatya’da gümrük kaçağı ürün satışı yaptığı tespit edilen 2 işyerinde arama gerçekleştirildi.
Yapılan aramalarda gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 21 adet cep telefonu, 25 kg nargile kömürü, 8 kg nargile tütünü, 11 paket pipo tütünü ile 39 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi.
Şüpheli 2 şahıs hakkında ’5607 Sayılı Kanuna Muhalefet’ suçundan yasal işlem yapılırken ürünlere ise el konuldu.

Malatya’da gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi

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