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Malatya'da güneş enerjisi santrallerinden kablo çalan 8 kişi tutuklandı

02.01.2023 07:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da güneş enerjisi santrallerinden kablo çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

Malatya'da güneş enerjisi santrallerinden kablo çalan 8 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Gaziantep'ten gelen ve Ş.B'nin yönettiği suç örgütü tarafından kentte 11 güneş enerjisi santralinden kablo çalarak kamuyu zararı uğratıp haksız kazanç elde ettiği belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelilerin deşifre olmamak için Malatya'dan araç çaldıkları, bu araçlarla hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiklerini tespit etti.

Oluşturulan özel ekipler, 823 güvenlik kamerasına ait 1800 saatlik görüntüyü inceledi.

Düzenlenen "Avcı-44" operasyonu ile Ş.B, K.T, K.R, N.K, A.P, E.N, Y.K. ve T.S. suçüstü yakalandı.

Operasyonda, yaklaşık 6 milyon liralık malzemenin çalındığı 11 hırsızlık olayı da aydınlatıldı.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Malatya hırsızlık kablo

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