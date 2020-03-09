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Malatya’da “Günlerden bir gün” sahnelendi

MALATYA HABERLERİ  | 09.03.2020 15:36 | Son Güncelleme

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, “Günlerden bir gün” tiyatro gösterisi sahnelendi.Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Eğitim Merkezi’nde (MABESEM) sahnelenen oyunu, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın eşi Hafize Gürkan, Büyükşehir Genel Sekreteri Cemal Noğay, daire başkanları ile kalabalık vatandaş topluluğu seyretti.Yeşilyurt Halk Eğitimi Merkezi işbirliğinde MABESEM Tiyatro Grubunun sahnelediği oyuna, aileleriyle birlikte bayanlar büyük ilgi gösterdi.Pervin Ünalp’ın eserinden uyarlanan oyunda, Can Zeynel Güneş, Handenur Korkutata, Hatice Görgeç, Mert Dağdelen, Yusuf Demirci, Kadir Sirac Karakaya, Üner Kanoğlu, Yusuf Kurt, İrem Polat, Ömer Efe Göldağ ve Tuğçe Gencer rol aldı.MABESEM bünyesinde verilen oyunculuk eğitimleri sonucu sahnelenen oyun beğeni topladı.

Malatya’da “Günlerden bir gün” sahnelendi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, “Günlerden bir gün” tiyatro gösterisi sahnelendi.
Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Eğitim Merkezi’nde (MABESEM) sahnelenen oyunu, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın eşi Hafize Gürkan, Büyükşehir Genel Sekreteri Cemal Noğay, daire başkanları ile kalabalık vatandaş topluluğu seyretti.
Yeşilyurt Halk Eğitimi Merkezi işbirliğinde MABESEM Tiyatro Grubunun sahnelediği oyuna, aileleriyle birlikte bayanlar büyük ilgi gösterdi.
Pervin Ünalp’ın eserinden uyarlanan oyunda, Can Zeynel Güneş, Handenur Korkutata, Hatice Görgeç, Mert Dağdelen, Yusuf Demirci, Kadir Sirac Karakaya, Üner Kanoğlu, Yusuf Kurt, İrem Polat, Ömer Efe Göldağ ve Tuğçe Gencer rol aldı.
MABESEM bünyesinde verilen oyunculuk eğitimleri sonucu sahnelenen oyun beğeni topladı.

Malatya’da “Günlerden bir gün” sahnelendi

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