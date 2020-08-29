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Malatya’da güven huzur uygulaması

MALATYA HABERLERİ  | 29.08.2020 18:14 | Son Güncelleme

Malatya’da 11 saat süren güven huzur uygulamasında 7 aranan şahıs yakalanırken, 12 şahsa maske takmamaktan idari işlem yapıldı.Malatya Emniyet Müdürlüğüne bağlı 111 motorize ekip,389 personelin katılımıyla yapılan Türkiye Güven Huzur (2020-10) uygulamasında, 5 bin 326 şahsın GBT sorgusu yapılırken,7 aranan şahıs yakalandı.

Malatya’da 11 saat süren güven huzur uygulamasında 7 aranan şahıs yakalanırken, 12 şahsa maske takmamaktan idari işlem yapıldı.
Malatya Emniyet Müdürlüğüne bağlı 111 motorize ekip,389 personelin katılımıyla yapılan Türkiye Güven Huzur (2020-10) uygulamasında, 5 bin 326 şahsın GBT sorgusu yapılırken,7 aranan şahıs yakalandı. Uygulamalarda maske kuralına uymayan 12 şahsa işlem yapıldı. 374 iş yerinin denetlendiği uygulamalarda ayrıca, 49’u servis aracı bin 941 araç denetlenerek, 24 araca toplam 14 bin 817 TL ceza işlem uygulandı. Bir aracın trafikten men edildiği uygulamalarda, 24 metruk bina ise kontrol edildi.

20 adet kaçak telefon yakalandı
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde, bir Kargo Aktarma merkezlerinde yapılan aramalarda, İstanbul’dan gönderildiği tespit edilen 20 adet gümrük kaçağı tuşlu telefon ele geçirildi.
Ekiplerin şüphelileri yakalamak için başlatmış olduğu çalışma sürüyor.

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Sena Eczanesi
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Tebessüm Eczanesi
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