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Malatya’da haber alınamayan şahıs ekipleri alarma geçirdi

İHA İHA
02.02.2024 12:07 | Son Güncelleme:
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Malatya’da bir süredir haber alınamayan şahıs ekipleri alarma geçirdi.

Malatya’da haber alınamayan şahıs ekipleri alarma geçirdi

İkametine balkondan girilen şahsın uyuyakaldığının belirlenmesiyle ekipler normale döndü.

Olay, 09.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Fahri Kayahan bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 6 katlı bir apartmanın birinci katında yaşayan yakınlarından haber alamayan aile durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine şahsın ikametinin bulunduğu bölgeye polis, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin yardımı ile balkondan eve giren ekipler şahsın uyuyakaldığının belirlenmesiyle normale döndü.

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