YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Malatya'da hafif ticari araç devrildi, 2 kişi yaşamını yitirdi

Malatya'da hafif ticari araç devrildi, 2 kişi yaşamını yitirdi

04.03.2022 21:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da hafif ticari araç devrildi, 2 kişi yaşamını yitirdi

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde, hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Uğur Kara (28) idaresindeki 44 ACV 574 plakalı hafif ticari araç, Hekimhan Tüneli çıkışında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine tünelin yan bloklarına çarparak devrildi.

Sürücü Kara olay yerinde hayatını kaybederken araçtaki Belkıse Deniz (24), 112 Acil Servis ekiplerince Hekimhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Deniz, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fırat Kalkınma Ajansından 4 kente 800 milyon liralık destekFırat Kalkınma Ajansından 4 kente 800 milyon liralık destek
Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş: "Bir çıkış ve seri galibiyetler bekliyoruz"Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş: "Bir çıkış ve seri galibiyetler bekliyoruz"
Konya'yı çevre illere bağlayan kara yollarından bazılarında araçların geçişine izin verilmiyorKonya'yı çevre illere bağlayan kara yollarından bazılarında araçların geçişine izin verilmiyor
Anahtar Kelimeler:
Malatya

Malatya Namaz Vakitleri 4 Mart Cuma

İmsak
05:27
Sabah
06:48
Öğle
12:44
İkindi
15:56
Akşam
18:29
Yatsı
19:45
Malatya ECZANELER
Malatya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Rus işgaline çıplak protesto! Göğüs uçlarındaki yazıyla anlattı

Rus işgaline çıplak protesto! Göğüs uçlarındaki yazıyla anlattı

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Mucizevi etki! 3 günde 3 kilo verin

Mucizevi etki! 3 günde 3 kilo verin

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.