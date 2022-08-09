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Malatya'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

09.08.2022 00:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Malatya'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

F. T. idaresindeki 44 ACU 198 plakalı hafif ticari araç Yakınca Mahallesi Yeni Malatya Caddesi'nde Bekir Samet Alkan (18) yönetimindeki 42 HAZ 67 plakalı motosikletle çarpıştı.

Yaralanan motosiklet sürücüsü ile yanındaki M.M.E. ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan Alkan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.​​​​​​​​​​​​​​

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