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Malatya’da Hafızlık okulları kayıt dönemi başladı

MALATYA HABERLERİ  | 07.04.2020 14:16 | Son Güncelleme

Malatya İmam Hatip Ortaokuluna Hafızlık kayıtları başladı.

Malatya’da Hafızlık okulları kayıt dönemi başladı

Malatya İmam Hatip Ortaokuluna Hafızlık kayıtları başladı. Öncelikle yaz okulu giriş sınavı düzenlenecek.
Sınava başvurular 1 Nisan’da başlarken, 24 Mayıs 2020 tarihinde sona erecek. Başvurular, http://malatyaarge.meb.gov.tr/form/ adresinden elektronik ortamda alınacak. İlkokul 4’üncü sınıftaki kız ve erkek öğrenciler sınava kayıt olabilecek. Öğrenci velileri çocuklarının kayıtlarını yaptırarak 31 Mayıs’ta sınava girmelerini sağlayabilecek. Sınav sonucuna göre 60 kız öğrenci 60 erkek öğrenci olmak üzere 120 öğrenci yaz okuluna katılmaya hak kazanacak. 29 Haziran - 28 Ağustos tarihleri arasındaki Yaz okulu sonunda da Hafız İmam Hatip Ortaokuluna devam edecek öğrenciler belirlenecek. Detaylı bilgi için okulun resmi web sayfası http://www.malatyahafiziho.meb.k12.tr ziyaret edilebilir.
Malatya’da ayrıca ilkokul 4’ncü sınıftaki erkek öğrenciler için Nacip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Ortaokulu, Ilıcak Erkek Kur’an Kursu ve Necati Gök Erkek Kur’an Kursu’na 13 Nisan’dan itibaren kayıt yaptırılabilecek.

Malatya’da Hafızlık okulları kayıt dönemi başladı

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Aydoğan Eczanesi
Merkez
Botanik Eczanesi
Merkez
Ekin Eczanesi
Merkez
Karakaş Eczanesi
Merkez
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