Malatya'da hamile, engelli ve kronik hastalığı olan kamu çalışanlarına idari izin

Malatya'da yoğun kar yağışı nedeniyle hamile, engelli ve kronik hastalığı olan kamu çalışanlarına 1 gün idari izin verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve yollarda oluşan buzlanmaya bağlı ulaşımda karşılaşılan olumsuzluklar sebebiyle İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun bazı kararlar aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından hamile, engelli ve kronik ağır hastalığı (kanser, KOAH, kalp ve böbrek yetmezliği, organ nakli ve organ yetmezliği, serebrovasküler vb. kronik rahatsızlığı bulunanlar) olan memur ve diğer kamu görevlilerinin 1 Şubat 2022 Salı günü idari izinli sayılmasına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

