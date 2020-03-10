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Malatya’da haşerelere karşı mücadele başladı

MALATYA HABERLERİ  | 10.03.2020 15:14 | Son Güncelleme

Malatya’da, havaların ısınması ile birlikte vektörle mücadele çalışmalarına başladı.Malatya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı İlaçlama Şube Müdürlüğü ekipleri başta sivrisinek ve karasinek olmak üzere haşerelere karşı mücadele çalışmalarına aralıksız şekilde devam ediyor.Üreme alanları ilaçlanıyorHava sıcaklıklarının hissedilir derecede arttığı günden itibaren çalışmalarını sürdüren ekipler, vektör üreme alanlarında çalışmalarını yoğunlaştırıyor.

Malatya’da, havaların ısınması ile birlikte vektörle mücadele çalışmalarına başladı.
Malatya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı İlaçlama Şube Müdürlüğü ekipleri başta sivrisinek ve karasinek olmak üzere haşerelere karşı mücadele çalışmalarına aralıksız şekilde devam ediyor.
Üreme alanları ilaçlanıyor
Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede arttığı günden itibaren çalışmalarını sürdüren ekipler, vektör üreme alanlarında çalışmalarını yoğunlaştırıyor. Özellikle dereler, sazlıklar, göller, fosseptikler, rögarlar ve karasinek üreme alanları olan gübrelikleri düzenli olarak ilaçlayarak bu alanlarda sivrisinek ve karasinek üremesi kontrol altına alınıyor.
Büyükşehir Belediyesi İlaçlama Şube Müdürlüğü tarafından kullanılan ilaçlar, Dünya Sağlık Örgütünün tavsiye ettiği ve Sağlık Bakanlığı’ndan ruhsatlı olupinsan sağlığını olumsuz yönde etkilemeyen, doğaya ve diğer canlılara zarar vermeyen ilaçlar kullanılmaktadır.
Malatya Büyükşehir Belediyesi İlaçlama Şube Müdürlüğü yetkilileri haşereyle etkin mücadele için vatandaşların da desteklerinin ilaçlama kadar önemli olduğunu vurgulayarak, “Bodrumların temizliğine özen gösterilmesi, su sayaçlarından, atık su borularından su sızıntılarına karşı tedbirli olunması, çöp atıklarının çöp poşeti kullanılarak konteynerlere bırakılması vektörle mücadele açısından büyük katkı sağlamaktadır” denildi.

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