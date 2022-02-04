Malatya'da hastanede doktoru darbeden hasta yakını tutuklandı.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde babası operasyon geçiren hasta yakını E.S, ameliyata giren doktor K.G'nin boğazını sıkarak yüzüne yumruk attı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan E.S, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



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