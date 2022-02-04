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Malatya'da hastanede doktoru darbeden hasta yakını tutuklandı

04.02.2022 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da hastanede doktoru darbeden hasta yakını tutuklandı

Malatya'da hastanede doktoru darbeden hasta yakını tutuklandı.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde babası operasyon geçiren hasta yakını E.S, ameliyata giren doktor K.G'nin boğazını sıkarak yüzüne yumruk attı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan E.S, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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