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Malatya’da hastanelere Covid-19 düzenlemesi

MALATYA HABERLERİ  | 05.06.2020 10:59 | Son Güncelleme

Malatya’da, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgın eğrisinin düzleştiği, yeni normalleşme sürecine ulaşıldığı, bu nedenle hastanelerde Covid-19 Pandemisi nedeniyle yeni düzenlemeler yapıldığı bildirildi.Malatya İl Sağlık Müdürü Prof.Dr.

Malatya’da hastanelere Covid-19 düzenlemesi

Malatya’da, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgın eğrisinin düzleştiği, yeni normalleşme sürecine ulaşıldığı, bu nedenle hastanelerde Covid-19 Pandemisi nedeniyle yeni düzenlemeler yapıldığı bildirildi.
Malatya İl Sağlık Müdürü Prof.Dr. Recep Bentli, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, Covid-19 pandemisinin tam olarak sonlanmaması nedeni ile virüse özgün etkili bir tedavi veya aşı bulunana kadar riskin devam ettiğini belirterek, “ Yeni normalleşme sürecinde vatandaşlarımızın sağlık ihtiyaçlarını karşılayabilmek için hastanelerimizde buna yönelik düzenlemeler yapıyoruz” dedi.
“Salgın eğrisi düzleşti, yeni normalleşme sürecine ulaşıldı”
Bentli, salgın eğrisinin düzleştiğini gördükleri ve yeni normalleşme sürecine ulaştıklarına dikkat çekerek, “Covid-19 Pandemisi boyunca kurallara uymamız sayesinde salgın eğrisinin düzleştiğini gördük ve yeni normalleşme sürecine ulaştık. Aynı hassasiyet ve özenle bu hastalıktan kurtulacağımızı biliyor, sağlıklı günler diliyorum” ifadelerini kullandı.
Hastanelerle ilgili de vatandaşlara önerilerde bulunan Bentli, “ Yatan hasta ziyareti yapılmamalı, mümkün olduğunca tek refakatçi ile yatış süreci geçirilmelidir. Vatandaşlarımızın hastanede bekleme sürelerinin en az olması için randevu saatinden en fazla 20 dakika önce hastanede olunmalıdır. Acil durumlar hariç olmak üzere, hastanelerimizde verilen tüm hizmetler randevulu olacağından; vatandaşlarımız mutlaka randevu alarak hastanelerimize başvurmalıdır. Hastanede geçirilen süre boyunca hijyen ve fiziki mesafe kurallarına uyulmalı, mümkün olan en kısa sürede hastaneden ayrılmalıdır. Hastanelerimizde kalabalık oluşturmamak için, yapılacak olan başvurulara refakatçi olmadan gelinmelidir. Vatandaşlarımız ve çalışanlarımızın sağlıklarını korumak için gerekli tüm tedbirleri alıyoruz. Bu süreçte vatandaşlarımızın da şu hususlara uymalarını bekliyoruz: Hastane içinde bulunan herkes (çalışan, öğrenci, hasta, refakatçi gibi) bulunduğu süre boyunca maske takmalıdır” şeklinde açıklamasını tamamladı.
Vali Aydın Baruş, 28 Mayıs günü sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, “Kurallara uyulmaması nedeniyle, son günlerde ilimizdeki Covid-19 vaka sayısı artmaya başladı” demişti.

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