Malatya’da havayolunu bir yılda 731 bin 553 yolcu tercih etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan yolcu uçuş verileri kamuoyu ile paylaşıldı. Buna göre, Malatya Havalimanı’nda Aralık ayında iç hat yolcu trafiği 53 bin 491, dış hat yolcu trafiği ise 145 oldu. Böylece yılın son ayında toplam 53 bin 636 yolcuya hizmet verildiği belirtildi.

Aralık ayında Malatya Havalimanı’na iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin ise iç hatlarda 409, dış hatlarda 5 olmak üzere toplamda 414’e ulaştığı açıklandı.

Yine aynı ay içerisinde kargo, posta ve bagaj trafiği ise toplamda 360 ton olarak gerçekleşti.

Öte yandan 2023 yılı 12 aylık süre zarfında ise Malatya Havalimanı’nda yolcu trafiği 731 bin 553, uçak trafiği ise 6 bin 9 oldu. Bir yılda yük trafiği ise 5 bin 694 ton olarak gerçekleşti.



