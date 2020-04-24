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Malatya’da hayvancılık destek ödemeleri

MALATYA HABERLERİ  | 24.04.2020 13:05 | Son Güncelleme

Malatya’da koyun keçi gibi hayvancılık destek ödemeleri hakkında bilgi aktarıldı.Malatya Koyun Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanı İhsan Akın, yaptığı açıklamada, “Malatya Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği olarak sahadaki çalışmalarımız tüm hızıyla her alanda devam etmektedir.

Malatya’da hayvancılık destek ödemeleri

Malatya’da koyun keçi gibi hayvancılık destek ödemeleri hakkında bilgi aktarıldı.
Malatya Koyun Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanı İhsan Akın, yaptığı açıklamada, “Malatya Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği olarak sahadaki çalışmalarımız tüm hızıyla her alanda devam etmektedir. Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığımız 2019 Yılı Anaç Koyun Keçi Desteklemeleri ile ilgili ilimiz de desteklemeye esas toplam anaç hayvan sayısı olarak 193 bin 441 anaç koyun keçi olarak ilimize gelen destekleme miktarı 4 milyon 836 bin 25 TL olup, bu destek ödemeleri 27 Mart tarihi itibariyle başlamış T.C numaralarının sonu 0,2,4,6,8 rakamlarına göre sıra ile her cuma akşamı yetiştiricilerimizin hesaplarına Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından yatırılmış olup son olarak 17 Nisan Cuma akşamı ödemelerin tamamı yatırılmıştır. Bu kapsamda Malatya ilimiz de desteklemeye esas şartları yerine getiren birliğimize üye bin 172 yetiştiricimizin hesaplarına desteklemeleri yatırılmıştır” ifadelerini kullandı.
Malatya’da çoban sürü yöneticisi desteği olarak Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından şartları uyan yükümlülükleri yerine getirip müracaatını Tarım ve Orman İl ve ilçe müdürlüklerine yapan 109 yetiştiriciye sürü yöneticisine çoban istihdam desteği kapsamında toplamda 545 bin TL destek ödemesinin 10 Nisan tarihinde hak edişi kabul edilen yetiştiricilerin hesaplarına yatırılmış olduğunu hatırlatan İhsan Akın, “Ayrıca bu sene ilk defa verilen sürü büyütme desteği şartlarını yerine getirmiş olan destekleme esas ilimizde mevcut 455 yetiştiricimize 1 milyon 541bin TL destekleme ödemesi 24 Nisan saat 18.00 gibi TC numarası son rakamı 0, dan başlayan yetiştirici hesaplarına yatırılacak olup TC, 2,4,6,8 rakamlarda her hafta cuma akşamı saat 18.00 da yatacak olup bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanımıza, Tarım ve Orman Bakanımıza, teşkilatına ve tüm emeği geçen herkese teşekkür ederiz” dedi.

Malatya’da hayvancılık destek ödemeleri

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