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Malatya'da hemzemin geçitte yük treninin çarptığı eşek arabasının sürücüsü yaralandı

07.08.2022 23:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da hemzemin geçitte yük treninin çarptığı eşek arabasının sürücüsü yaralandı

Malatya'da hemzemin geçitte yük treninin çarptığı eşek arabasının sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'dan Malatya'ya seyir halinde olan B.E. idaresindeki yük treni, Battalgazi ilçesi Dolamantepe Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte Mehmet Kal'ın (70) kullandığı eşek arabasına çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılan Kal'ın hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.

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