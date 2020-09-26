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Malatya’da HES zorunluluğu başlıyor

MALATYA HABERLERİ  | 26.09.2020 15:51 | Son Güncelleme

İzolasyon kuralına uymayan yeni tip korona virüs hastaları ve temaslılarının, vatandaşların sağlıklarını riske attıkları gerekçesiyle toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, kurum ve kuruluşlara girişte 28 Eylül Pazartesi gününden itibaren HES Kodu zorunluluğu getirdi.Malatya Valiliği tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, “İlimizde bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalara girişlerde ‘Hayat Eve Sığar’ (HES) mobil uygulaması üzerinden HES kodu sorgulaması yapılmasına, PTT ve banka şubelerine ait binalara girişlerde ‘Hayat Eve Sığar’ (HES) mobil uygulaması üzerinden HES kodu sorgulaması yapılmasına, Çalışan personel sayısı 50 (elli ) ve üzeri olan fabrika ve işletmelere girişlerde ‘Hayat Eve Sığar’ (HES) mobil uygulaması üzerinden HES kodu sorgulaması yapılmasına, Elektrik, su, doğalgaz abonelik ve tahsilat işlemlerine yönelik olarak hizmet veren kuruluşlara ait binalara girişlerde ‘Hayat Eve Sığar’ (HES) mobil uygulaması üzerinden HES kodu sorgulaması yapılmasına, Tüm konaklama tesisleri ve özel ya da kamuya ait tüm misafirhanelere girişlerde ‘Hayat Eve Sığar’ (HES) mobil uygulaması üzerinden HES kodu sorgulaması yapılmasına karar verildi” denildi.Belirtilen kamu kurum ve kuruluşları ile diğer işletme ve iş yerlerine girişlerde ‘Hayat Eve Sığar’ (HES) mobil uygulaması üzerinden HES kodu sorgulamasını yapmak üzere kurum amirleri ya da iş yeri sorumluları tarafından yeterli sayıda personellerin görevlendirileceği belirtilerek, "Kamu kurum ve kuruluşları ile yukarıda sayılan işletme ve işyerlerinde görevlendirilen personel tarafından ‘Hayat Eve Sığar’ (HES) mobil uygulaması üzerinden yapılan HES kodu sorgulamasında, Covid-19 testi pozitif ya da temaslı olması nedeniyle izolasyonda kalması gerektiği tespit edilen kişilerin kurum ve kuruluşlara ait binalara alınmamasına ve bu kişiler hakkında gerekli yasal ve sağlık işlemleri yapılmak üzere 155 ve 156 acil numaralı telefonlara bilgi verilmesine, HES kodu sorgulama zorunluluğu getirilen kurum, kuruluş ve işletmelere ait binaların giriş kısmına, HES kodunun nasıl alınacağını gösteren bilgilendirici broşürlerin asılmasına karar verilmiştir” şeklinde ifadelere yer verildi.Alınan kararların 28 Eylül 2020 tarihinden itibaren uygulanmasına karar verildi.

Malatya’da HES zorunluluğu başlıyor

İzolasyon kuralına uymayan yeni tip korona virüs hastaları ve temaslılarının, vatandaşların sağlıklarını riske attıkları gerekçesiyle toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, kurum ve kuruluşlara girişte 28 Eylül Pazartesi gününden itibaren HES Kodu zorunluluğu getirdi.
Malatya Valiliği tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, “İlimizde bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalara girişlerde ‘Hayat Eve Sığar’ (HES) mobil uygulaması üzerinden HES kodu sorgulaması yapılmasına, PTT ve banka şubelerine ait binalara girişlerde ‘Hayat Eve Sığar’ (HES) mobil uygulaması üzerinden HES kodu sorgulaması yapılmasına, Çalışan personel sayısı 50 (elli ) ve üzeri olan fabrika ve işletmelere girişlerde ‘Hayat Eve Sığar’ (HES) mobil uygulaması üzerinden HES kodu sorgulaması yapılmasına, Elektrik, su, doğalgaz abonelik ve tahsilat işlemlerine yönelik olarak hizmet veren kuruluşlara ait binalara girişlerde ‘Hayat Eve Sığar’ (HES) mobil uygulaması üzerinden HES kodu sorgulaması yapılmasına, Tüm konaklama tesisleri ve özel ya da kamuya ait tüm misafirhanelere girişlerde ‘Hayat Eve Sığar’ (HES) mobil uygulaması üzerinden HES kodu sorgulaması yapılmasına karar verildi” denildi.
Belirtilen kamu kurum ve kuruluşları ile diğer işletme ve iş yerlerine girişlerde ‘Hayat Eve Sığar’ (HES) mobil uygulaması üzerinden HES kodu sorgulamasını yapmak üzere kurum amirleri ya da iş yeri sorumluları tarafından yeterli sayıda personellerin görevlendirileceği belirtilerek, "Kamu kurum ve kuruluşları ile yukarıda sayılan işletme ve işyerlerinde görevlendirilen personel tarafından ‘Hayat Eve Sığar’ (HES) mobil uygulaması üzerinden yapılan HES kodu sorgulamasında, Covid-19 testi pozitif ya da temaslı olması nedeniyle izolasyonda kalması gerektiği tespit edilen kişilerin kurum ve kuruluşlara ait binalara alınmamasına ve bu kişiler hakkında gerekli yasal ve sağlık işlemleri yapılmak üzere 155 ve 156 acil numaralı telefonlara bilgi verilmesine, HES kodu sorgulama zorunluluğu getirilen kurum, kuruluş ve işletmelere ait binaların giriş kısmına, HES kodunun nasıl alınacağını gösteren bilgilendirici broşürlerin asılmasına karar verilmiştir” şeklinde ifadelere yer verildi.
Alınan kararların 28 Eylül 2020 tarihinden itibaren uygulanmasına karar verildi.

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