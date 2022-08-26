Malatya'da hırsızlık operasyonunda 4 tutuklama

Malatya'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Başharık Mahallesi'ndeki bir adresten 60 bin lira değerinde kontrplak çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Şüphelilerin kimliklerini belirleyen ekipler, operasyonla A.K, F.A, A.H. ve A.T'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz