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Malatya'da hırsızlık operasyonunda 4 tutuklama

26.08.2022 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da hırsızlık operasyonunda 4 tutuklama

Malatya'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Başharık Mahallesi'ndeki bir adresten 60 bin lira değerinde kontrplak çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Şüphelilerin kimliklerini belirleyen ekipler, operasyonla A.K, F.A, A.H. ve A.T'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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