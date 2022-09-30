Malatya'da "Hukuk Kliniği" açıldı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Türkiye Barolar Birliğince yürütülen "Türkiye'de Mülteci, Sığınmacı ve Geçici Koruma Altındaki Kişilerin Adalete Erişimlerinin Desteklenmesi Projesi" kapsamında Malatya'da "Hukuk Kliniği" törenle açıldı.

Malatya Valisi Hulusi Şahin, Türkiye'nin sığınmacılara yönelik hizmetleriyle iyi bir sınav verdiğini belirtti.

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık da Türkiye'nin sığınmacılara sağladığı destekle tüm dünyaya iyi bir örnek olduğunu aktararak, şöyle devam etti:

"Bugün dünya göçmenleri sadece konuşuyor. Destek olmak adına Birleşmiş Milletler'in çok önemli adımlar atması gerekiyor. Aylan bebekleri hiçbirimizin unutmaması gerekiyor. Bugün Akdeniz'de, Ege'de botları patlatılarak sularda boğulan göçmenleri hepimizin bir kez daha hatırlaması gerekiyor."

- Erinç Sağkan

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan da proje kapsamında bu yıl 32 ilde 4 bin 500'ün üzerinde ihtiyaç sahibi mülteciye adli yardım desteği sağladıklarını söyledi.

Proje kapsamında yaptıkları çalışmaları anlatan Sağkan, "Projenin ikinci faaliyet alanında ise bugün burada açılışını gerçekleştirdiğimiz Malatya Hukuk Kliniği ile 5. kliniğimizi hayata geçirmiş bulunuyoruz. Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay, Kilis ve Malatya illerimizde kurulan hukuk kliniklerimizle hukuki bilgilendirme, farkındalık arttırma ve meslektaşlarımıza yönelik bilgi ve deneyim paylaşımı ve benzeri hizmetler yürütmekteyiz." diye konuştu.

- Türkiye'ye teşekkür

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Temsilcisi Philippe Leclerc, Türkiye Barolar Birliği ortaklığında 5. Hukuk Kliniği'ni Malatya'da açtıklarını belirtti.

Türkiye'ye yaptığı çalışmalar için teşekkür eden Leclerc, şunları kaydetti:

"Türkiye, 2014'ten beri dünyanın en büyük mülteci nüfusuna ev sahipliği yapan ülke olarak uluslararası camiadan da yük paylaşımı noktasında gerekli desteği görmelidir. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği olarak uluslararası camianın bu desteği Türkiye'ye sağlaması gerektiğini düşünmekteyiz. Sağladığı uluslararası koruma ve kapsamlı sosyal uyum programı ile yarattığı fark için Türkiye'ye teşekkürler."

Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı Sibel Suiçmez ve Malatya Barosu Başkanı Onur Demez'in de konuşmasının ardından Malatya Hukuk Kliniği'nin açılışı yapıldı.



