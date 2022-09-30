YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Malatya'da "Hukuk Kliniği" açıldı

Malatya'da "Hukuk Kliniği" açıldı

30.09.2022 21:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Türkiye Barolar Birliğince yürütülen proje kapsamında 5. Hukuk Kliniği hizmete açıldı

Malatya'da "Hukuk Kliniği" açıldı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Türkiye Barolar Birliğince yürütülen "Türkiye'de Mülteci, Sığınmacı ve Geçici Koruma Altındaki Kişilerin Adalete Erişimlerinin Desteklenmesi Projesi" kapsamında Malatya'da "Hukuk Kliniği" törenle açıldı.

Malatya Valisi Hulusi Şahin, Türkiye'nin sığınmacılara yönelik hizmetleriyle iyi bir sınav verdiğini belirtti.

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık da Türkiye'nin sığınmacılara sağladığı destekle tüm dünyaya iyi bir örnek olduğunu aktararak, şöyle devam etti:

"Bugün dünya göçmenleri sadece konuşuyor. Destek olmak adına Birleşmiş Milletler'in çok önemli adımlar atması gerekiyor. Aylan bebekleri hiçbirimizin unutmaması gerekiyor. Bugün Akdeniz'de, Ege'de botları patlatılarak sularda boğulan göçmenleri hepimizin bir kez daha hatırlaması gerekiyor."

- Erinç Sağkan

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan da proje kapsamında bu yıl 32 ilde 4 bin 500'ün üzerinde ihtiyaç sahibi mülteciye adli yardım desteği sağladıklarını söyledi.

Proje kapsamında yaptıkları çalışmaları anlatan Sağkan, "Projenin ikinci faaliyet alanında ise bugün burada açılışını gerçekleştirdiğimiz Malatya Hukuk Kliniği ile 5. kliniğimizi hayata geçirmiş bulunuyoruz. Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay, Kilis ve Malatya illerimizde kurulan hukuk kliniklerimizle hukuki bilgilendirme, farkındalık arttırma ve meslektaşlarımıza yönelik bilgi ve deneyim paylaşımı ve benzeri hizmetler yürütmekteyiz." diye konuştu.

- Türkiye'ye teşekkür

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Temsilcisi Philippe Leclerc, Türkiye Barolar Birliği ortaklığında 5. Hukuk Kliniği'ni Malatya'da açtıklarını belirtti.

Türkiye'ye yaptığı çalışmalar için teşekkür eden Leclerc, şunları kaydetti:

"Türkiye, 2014'ten beri dünyanın en büyük mülteci nüfusuna ev sahipliği yapan ülke olarak uluslararası camiadan da yük paylaşımı noktasında gerekli desteği görmelidir. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği olarak uluslararası camianın bu desteği Türkiye'ye sağlaması gerektiğini düşünmekteyiz. Sağladığı uluslararası koruma ve kapsamlı sosyal uyum programı ile yarattığı fark için Türkiye'ye teşekkürler."

Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı Sibel Suiçmez ve Malatya Barosu Başkanı Onur Demez'in de konuşmasının ardından Malatya Hukuk Kliniği'nin açılışı yapıldı.

Malatya'da

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Malatya'da 879 bin bandrolsüz makaron ele geçirildiMalatya'da 879 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi
Mersin'deki terör saldırısında yaralanan polis memuru Abdulkadir Öztürk: "Faciayı önledik"Mersin'deki terör saldırısında yaralanan polis memuru Abdulkadir Öztürk: "Faciayı önledik"
Kayserispor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdüKayserispor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Anahtar Kelimeler:
Malatya açılış

Malatya Namaz Vakitleri 30 Eylül Cuma

İmsak
04:53
Sabah
06:14
Öğle
12:22
İkindi
15:42
Akşam
18:20
Yatsı
19:35
Malatya ECZANELER
Malatya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sakın işleri hafife almayın!

Sakın işleri hafife almayın!

Kraliçe’nin ölüm tarihini bildi! O sayfalar gündem yarattı

Kraliçe’nin ölüm tarihini bildi! O sayfalar gündem yarattı

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Erkekleri yatakta süperstara çeviriyor! Penisi güçlendiriyor

Erkekleri yatakta süperstara çeviriyor! Penisi güçlendiriyor

Alüminyum folyonun bilinmeyen yönü

Alüminyum folyonun bilinmeyen yönü

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.