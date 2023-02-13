YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Malatya'da İHH ekipleri enkazda buldukları altın ve paraları polise teslim etti

Malatya'da İHH ekipleri enkazda buldukları altın ve paraları polise teslim etti

13.02.2023 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da arama kurtarma çalışmalarına katılan Kastamonu İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği Arama Kurtarma ekipleri enkazda buldukları bir miktar para, altın ve çelik bir kasayı polise teslim etti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kastamonu'dan Malatya'ya giden ekip, Halfettin Mahallesi Şehit İbrahim Ahmet Sarıoğlu Sokak'taki enkazda yaptıkları arama kurtarma çalışması esnasında 971 bin lira değerinde para ve altın ile bir çelik kasa buldu.

Ekiplerin enkazda buldukları para, ziynet eşyası ve çelik kasa tutunak altına alındıktan sonra polislere teslim edildi.

İHH Arama Kurtarma Başkanı Serdar Topaç, AA muhabirine, 27 personelle Malatya'da arama kurtarma çalışması yaptıklarını ve geldikleri günden bu yana 6 vatandaşı enkazdan sağ çıkardıklarını söyledi.

Petek Apartmanı enkazında yaptıkları çalışma sonucu, 971 bin lira değerinde olan para ve ziynet eşyası ile bir çelik kasa bulduklarını belirten Topaç, "Hemen ekip arkadaşlarımızla birlikte polise bildirdik, tutunak altına alındıktan sonra teslim ettik. Umarım sahibi de hayattadır ve ona ulaşır." diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kastamonu’da yolcu otobüsü devrildi: 30 yaralıKastamonu’da yolcu otobüsü devrildi: 30 yaralı
Bodrum Belediyesi tarafından çadırlar ve prefabrik ev kurulduBodrum Belediyesi tarafından çadırlar ve prefabrik ev kuruldu
Adıyamanlı depremzedeler Aydın’da misafir edilecekAdıyamanlı depremzedeler Aydın’da misafir edilecek
Anahtar Kelimeler:
Kastamonu Malatya ihh

Kastamonu Namaz Vakitleri 13 Şubat Pazartesi

İmsak
06:10
Sabah
07:36
Öğle
13:04
İkindi
15:54
Akşam
18:22
Yatsı
19:43
Kastamonu ECZANELER
Kastamonu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Kahve tutkunları buraya! 40 yıllık dostunuzmuş gibi sevecek, yanınızdan ayırmayacaksınız

Kahve tutkunları buraya! 40 yıllık dostunuzmuş gibi sevecek, yanınızdan ayırmayacaksınız

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Son yılların en gözde mutfak ürünü! Minimum yağ, maksimum lezzet...

Son yılların en gözde mutfak ürünü! Minimum yağ, maksimum lezzet...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.