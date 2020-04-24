Malatya'da ihtiyaç sahibi 2 bin kişiye evlerinde sıcak yemek ikramı yapılacak

Malatya'da ramazan ayı dolayısıyla hazırlanan sıcak yemekler, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde yaklaşık 2 bin kişiye evlerinde teslim edilecek.

Valilik koordinesinde Malatya Büyükşehir Belediyesi, Türk Kızılay, İnönü Üniversitesi, merkez Battalgazi ve Yeşilyurt belediyelerinin iş birliğiyle hazırlanan günlük sıcak yemekler, kentte yalnız yaşayan ihtiyaç sahiplerinin evlerin götürülecek.

Vali Aydın Baruş ve beraberindekiler üniversitenin sosyal tesislerinde hazırlanan yemekleri inceledi.

İncelemenin ardından gazetecilere açıklama yapan Baruş, ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek ulaştırılması için 12 araçlık bir filo oluşturulduğunu belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tetbirleri kapsamında bazı uygulamaların hayata geçirildiğini dile getiren Baruş, şöyle konuştu:

"65 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza sokağa çıkma yasağı getirildi. Bazı yaşlı büyüklerimizin yakınları da çevrelerinde olmadığından yemeklerini kendileri pişirememe noktasında ihtiyaç sahibiler. Ramazan ayında soframıza giderek, sıcak çorbaya kaşığımızı sallayabiliyoruz ama bunu yapamayan insanlar da var. Bunu düşünerek yola çıktık. Şimdilik Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde 690 aile tespit ettik. Buradan yaklaşık 2 bin kişiye günlük yemek çıkarılacak."